Litauen: Mann wegen Trocknen von Sowjetflagge gerichtlich verurteilt

Ob Wadim Tschubukas aus Vilnius es wirklich ahnen konnte, dass er mit dem Trocknen einer Sowjetflagge am Fenster seiner Wohnung eine Straftat begeht? Jedenfalls hagelte es bei der Polizei noch am selben Tag Beschwerden über die sichtbar aufgehängte Flagge.

Alle Erklärungen von Tschubukas halfen nichts: Am heutigen Donnerstag hat ein Bezirksgericht in Vilnius es als erwiesen erklärt, dass Tschubukas sich an jenem Tag im November des vergangenen Jahres der „Demonstration sowjetischer Symbolik“ strafbar gemacht hatte.

„Die Flagge wurde demonstrativ aufgehängt, unter Billigung dessen, dass sie von Passanten gesehen wird“, heißt es in der Urteilsverkündung. „Diese Art des Aufhängens wird als bewusste Demonstration der Flagge gewertet.“

Nach der für litauische Verhältnisse satten Strafe von 150 Euro wird Wadim Tschubukas es sich künftig wohl gut überlegen, wo er seine Wäsche zum Trocknen aufhängt.

In 2008 wurde in Litauen das Gesetz zum Verbot sowjetischer Symbolik verabschiedet. Von der neuen Regelung betroffen sind Hammer und Sichel, der fünfzackige rote Stern, sowjetische Orden und Medaillen sowie die Sowjethymne.