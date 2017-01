Kreml widerspricht Obama: Russland immer zu Atomabrüstung bereit

„Wir können der Erklärung des Herrn Obama nicht zustimmen“, sagte Peskow am Donnerstag gegenüber Journalisten. „Russland hat sich immer für ein proportionales und gerechtes Verfahren der Atomabrüstung eingesetzt.“

© AFP 2016/ Frederick Florin „Keiner will mehr Atomwaffen“: Tillerson widerspricht Trump

Dieser Prozess könne aber nicht asymmetrisch sein und dürfe auch nicht gegen die „atomare Parität“ verstoßen, welche für die globale Sicherheit und Stabilität sehr wichtig sei. „Deshalb können wir dem nicht zustimmen, die russische Seite vertritt konsequent eine bestimmte Position in dieser Frage“, so Peskow.

Bei seiner Abschieds-Pressekonferenz in Washington am Mittwoch hatte Obama erklärt, er begrüße mögliche Verhandlungen mit Russland zum Thema Atomabrüstung, warf Moskau zugleich aber eine ablehnende Haltung in dieser Frage vor.