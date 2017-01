„Der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sagte, da die Atommacht Großbritannien die EU verlasse, und Frankreich nicht bereit und in der Lage sei, sein Nuklearpotenzial zu europäisieren, müsse man weiter diskutieren. Und dann eine verräterische Bemerkung: Im Moment (das möchte ich hervorheben) sei eine Debatte über eine alternative ‚nukleare Bewaffnung Deutschlands‘ ein politischer Fehler. Die Begründung war – weil wir damit den Kritikern in Europa und in Moskau ein Argument liefern würden, dass die Zentralmacht Deutschland jetzt nicht nur finanzpolitisch dominieren will, sondern entgegen allen Verträgen nach Nuklearwaffen strebt.“

Auch Hanno Harnisch von der Linke-Fraktion im Bundestag war von Trumps Aussagen überrascht. Gegenüber Sputnik sagte er: „Zur wirklichen Auflösung der Nato, die wir als Linke in Deutschland seit Langem fordern, seitdem der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, ist es ein langer Weg, und ich weiß nicht, ob Trump diesen Weg wirklich anstoßen will“.

„Einerseits kann man Hoffnung haben, dass Amerika als eine militärische Großmacht sich ein bisschen zurückhalten will. Andererseits ist er einer der Vertreter, die ‚Amerika zuerst‘ am lautesten in die Welt hinaustrompetet. Wenn sich jetzt ein vernünftigerer Umgang zwischen Russland und den USA abzeichnet, und sich die anderen Staaten an den USA ein Beispiel nehmen, so würde mich das sehr freuen“, betonte der Politiker.

Die Kritik des designierten US-Präsidenten an deutschen Autokonzernen analysierte Prof. Dr. Michael Bräuninger von Economic Trends Research (Hamburg): Die Drohungen, deutsche Autobauer mit Strafzöllen zu belegen, wenn sie in Mexiko Fabriken errichten und von dort aus liefern wollen, seien dem Experten zufolge auf nur sehr wenig Verständnis in Deutschland gestoßen.

„Die deutschen Autokonzerne produzieren sehr viel in den USA. Wenn sie diese Zölle auferlegt bekommen würden, würde das sicherlich auch den Amerikanern selbst schaden. Wir wissen ja nicht, wie er sich wirklich als Präsident verhalten wird. Es ist zu hoffen, dass er diese Politik nicht in dieser Form eins zu eins umsetzen wird, aber es wird sicherlich noch sehr schwierige Verhandlungen geben. Die deutschen Autohersteller haben schon gesagt, dass sie ihre Politik nicht ändern werden. Hohe Einfuhrzölle werden letztlich die Zulieferprodukte auch in die USA rein betreffen“, so Bräuninger.