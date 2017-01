Syrien-Gespräche in Astana: Moskau gibt seinen Delegierten bekannt

„Die Zusammensetzung der Delegation ist bereits festgelegt. Russlands Außenministerium wird Sergej Werschinin vertreten. An der Spitze der Delegation wird aber ein anderer Mensch stehen“, sagte Bogdanow.

Laut Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hofft Moskau, dass das Syrien-Treffen in Astana dazu beitrage, die Feuereinstellung in Syrien zu festigen und eine Atmosphäre für die Aufnahme der Verhandlungen zu schaffen.

„Wir rechnen damit, dass das Treffen zur Konsolidierung der Einstellung der Kamphandlungen in Syrien und zur Schaffung einer günstigen Atmosphäre für die Aufnahme eines inklusiven Syrien-Dialogs in Genf unter der UN-Schirmherrschaft und auf Basis der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates, der entsprechenden Beschlüsse der internationalen Syrien-Unterstützungsgruppe und des Genfer Kommuniqués vom 30. Juni 2012 beitragen wird“, sagte Sacharowa bei einem Pressegespräch in Moskau.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin zuvor mitgeteilt hatte, einigte er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darauf, den syrischen Konfliktseiten eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen in Astana vorzuschlagen. Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew stimmte dieser Initiative zu.

Die Gespräche sollen am 23. Januar in Astana und am 8. Februar in Genf stattfinden. Sie erfolgen im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit: Vertreter Russlands, des Iran und der Türkei werden an ihnen teilnehmen.