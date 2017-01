So können sich ukrainische Parlamentarier besser prügeln

Ablenkungsmanöver



Das taktische Manöver von Oleg Barna (Block Petro Poroschenko) hat es laut dem Wrestler in sich: Als er den ehemaligen ukrainischen Premier Arsenij Jazenjuk vom Rednerpult wegtragen wollte, lenkte er seine Aufmerksamkeit zunächst mit einem üppigen Blumenstrauß ab. „Um den Gegner hart zu treffen, reicht es nicht, einfach ranzukommen und mit den Händen um sich zu schlagen. Das einfachste: Ein linker Haken. Aber dieser Typ hier ist einsame Spitze. Er benutzt Blumen“, kommentiert Monson.

Eigene Stärken

Der Co-Vorsitzende des Oppositionsblocks, Jurij Bojko, habe es in seinem Faustkampf gegen Oleh Ljaschko von der Radikalen Partei genau richtig gemacht: „Er setzt seinen Größenvorteil richtig ein und wirft den Gegner erfolgreich zurück. Was mir am besten gefällt, ist, dass dieser stinknormale Typ aus dem Parlament beim Schlag mit der Rechten seine Hüfte einbringt, für mehr Kraft. Und dann schlägt er mit der linken durch“, so Monson.

Richtiger Stand

„Hier muss ich den Kerl kritisieren. Er macht alles, was man nicht machen sollte“, moniert der Wrestler. Der Parlamentarier hätte auf die Beinstellung achten sollen, um aus der Drehung heraus zuzuschlagen, so sein Tipp.

Zuviel Kleidung

Anzüge schränken die Bewegungsfreiheit ein – so lautet die Lektion aus einer weiteren Prügelei in der ukrainischen Rada: „Der Gegner greift nach der Kleidung, auch eine Art Schutz, zerrt daran hin und her. Du kannst dich nicht bewegen. Um zu kämpfen, braucht man Raum für Manöver“, hebt der Kampfsportler hervor.