Obamas absolut letzter Anruf galt...

Entgegen der allgemeinen Etikette, so berichtet NBC News, klinkten sich auch Obamas Frau Michelle und Merkels Ehemann Joachim Sauer in das Abschiedsgespräch ein. Obama habe Merkel als „starke, couragierte und standhafte“ Führungsperson bezeichnet und ihr für die „persönliche Freundschaft“ gedankt, die eine „tiefere Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA“ möglich gemacht habe.



Später teilte das Weiße Haus offiziell mit, dass es Obama angesichts der „achtjährigen Freund- und Partnerschaft“ mit Merkel für passend hielt, für seinen letzten Anruf ausgerechnet sie als Gesprächspartner zu wählen. „Er wünschte ihr weiterhin alles Gute“, hieß es weiter.



Obama und Merkel seien sich einig gewesen, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Berlin für ein robustes transatlantisches Band, eine regelbasierte internationale Gemeinschaft und eine Verteidigung gemeinsamer Werte unverzichtbar sei, betonen deutsche Medien.



Am Freitag wird Obama offiziell von seinem am 8. November gewählten Nachfolger, dem Republikaner Donald Trump abgelöst.