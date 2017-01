US-Machtwechsel: Trumps Pläne für ersten Arbeitstag - provokantes VIDEO

Die ganze Welt fragt sich, wie Trump denn in seine Präsidentschaft starten wird, was von dem neuen Chef im Weißen Haus zu erwarten sein wird.

Laut dem Reuters-Bericht wurden direkt für den ersten Amtstag Trumps bereits 200 Dekrete ausgewählt. Der dann bereits neue Präsident werde dann selbst entscheiden, welche von ihnen unterzeichnet werden sollten. Zudem wolle der Republikaner eine ganze Reihe von Dokumenten seines Vorgängers Barack Obama außer Kraft setzen.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Trump-Besuch: Am Samstag sind die US-Geheimdienste dran

Außerdem sollten schon erste Schritte zur Umsetzung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko sowie den im Wahlkampf versprochenen Zuwanderungsbegrenzungen eingeleitet werden.

Am 19. Januar hatten Tausende Menschen in New York gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro sowie dem Bürgermeister Bill De Blasio gegen Trump demonstriert. Der in Ungarn geborene US-Milliardär George Soros teilte am selben Tag gegenüber der Agentur Bloomberg mit, dass die Politik des designierten Präsidenten scheitern werde.

Am 8. November war Donald Trump zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar findet die offizielle Amtseinführung statt. Sie startet um 12.00 Uhr (Ortszeit) vor dem Kapitol, dem Sitz des Kongresses. Die Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA war eine von Trumps wichtigsten Wahlversprechen gewesen.