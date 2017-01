De Mistura zu Syrien-Spenderkonferenz: Russland und USA eingeladen

De Mistura zufolge werden die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die die Planung dieser Konferenz übernommen hatte, und er selbst als Ko-Vorsitzende daran mitwirken. Der Syrien-Beauftragte brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Konferenz unter anderem die Möglichkeit bieten wird, zu klären, welche Bedingungen die internationalen Spender bräuchten, um einen seriösen Wiederaufbau in Syrien in Angriff zu nehmen.

Laut De Mistura werden Russland und die USA, „die in Syrien so stark engagiert sind“, zu der Konferenz eingeladen.

Der Syrien-Beauftragte schloss ferner nicht aus, dass Vertreter der 14 bewaffneten Oppositionsgruppen, die an dem Syrien-Treffen am 23. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana teilnehmen sollen, zu weiteren Verhandlungen im Februar in Genf eingeladen werden. Dies hänge von den Ergebnissen des Treffens in Kasachstan ab, so De Mistura.

Der Syrien-Beauftragte und Vertreter des zu vereidigenden US-Präsidenten Donald Trump wurden zu den Syrien-Gesprächen nach Astana geladen.

„Wir möchten sehen, wie das Zusammenwirken der Vertreter der bewaffneten Gruppen und ihrer Berater mit der Regierung (Syriens) beim Stopp der Kämpfe verläuft. Auf dieser Basis können wir zu einer Entscheidung kommen“, sagte De Mistura.