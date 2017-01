Die IS-Kämpfer haben Assad zufolge „die Kontrolle über Palmyra unter Führung der Amerikaner, unter Beobachtung amerikanischer Drohnen, zurückerlangen können. Sie kamen aus der Wüste und haben Palmyra besetzt.“

„Der IS wurde unter Führung der USA geschaffen“, betonte der syrische Staatschef, „später hat die Türkei begonnen, den IS zu finanzieren. Wir können keinen aufrichtigen Kampf gegen den IS von der Türkei und den USA erwarten. Das jüngste markante Beispiel ist der vor mehreren Wochen geführte Angriff auf Palmyra.“

© AFP 2016/ Dominick Reuter Friedensnobelpreisträger Obama - und seine Kriege

Anfang Dezember 2016 habe sich die syrische Armee nach einem massiven Angriff der Terroristen aus Palmyra in der zentral gelegenen Provinz Homs zurückziehen müssen. Der IS greife gegenwärtig auch Deir ez-Zor im Osten Syriens an, so Assad, die Amerikaner täten nichts dagegen. Die internationale Anti-Terror-Koalition sei dort bereits mehr als anderthalb Jahre im Einsatz, habe jedoch nichts erreicht, „weil sie es nicht ernst nimmt“, ergänzte Assad.

Seines Erachtens würden die führenden amerikanischen Medien, große Organisationen und „Druck ausübende Seiten“ auch den künftigen US-Präsidenten Donald Trump daran hindern, den Terrorismus wirklich zu bekämpfen.

Doch dann kam Russland: Wie die USA den IS gegen Assad ausnutzen wollten

Die „zerstörerische Politik der USA“ hält Assad zufolge bereits seit mindestens 17 Jahren an. Jene Seiten, die Trump Steine in den Weg zu legen beabsichtigen, hätten in erster Linie ein finanzielles Interesse an Kriegen, die die USA direkt oder indirekt „entfachen“.