US-Behörde für nukleare Sicherheit droht „Führerlosigkeit“

„Wir können es uns einfach nicht leisten, Posten in Institutionen der nationalen Sicherheit tatsächlich auf Autopilot zu lassen. Die Verantwortung ist zu hoch“, schreibt Heinrich in einem offenen Brief an Trump.

Die meisten höheren US-Beamteb verlassen ihren Posten mit dem Einzug Trumps ins Weiße Haus, aber Leiter in Schlüsselpositionen betrifft das nicht: Sie bleiben, bis der Präsident sie im Amt bestätigt oder einen Nachfolgekandidaten findet.

Trumps Sprecher Sean Spicer hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz 50 Beamte in Schlüsselposten genannt, die ihre Ämter bewahren sollen. Generalleutnant Frank Klotz und Madelyn Creedon von der NNSA waren nicht darunter. Eine solche Situation ist Heinrich zufolge „erstmals in der 16-jährigen Geschichte der NNSA, unter vier Administrationen“ aufgetreten.