Paris distanziert sich von USA-Hörigkeit - Ayrault

„Für Frankreich besteht keine Notwendigkeit, den USA zuzuhören, was es tun soll. Frankreich ist ein unabhängiges Land mit einer unabhängigen Außenpolitik, mit seiner eigenen Politik im Verteidigungsbereich. Es ist unter anderem ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates“, so der Minister.

London und Paris vereiteln „Trump-Sondersitzung" der EU-Staaten

Paris und Washington müssten allerdings eine Reihe von Fragen besprechen. Dennoch würde die aggressive US-Position in diesem Fall eine Weiterentwicklung verhindern, anstatt zur Normalisierung der französisch-amerikanischen Beziehungen beizutragen.

„Wir brauchen ein starkes Europa, weil jetzt ein neues System internationaler Beziehungen aufgebaut wird“, betonte Ayrault. Alle EU-Länder müssten sich seiner Meinung nach an der Diskussion über die künftigen Beziehungen zu den USA beteiligen.

Gründliche Dossier-Arbeit und Diskussion

Sowohl Frankreich als auch die USA sollten in Zukunft an allen Dossier gründlich arbeiten, besonders wenn es um die Ukraine, Russland oder Syrien geht.

„Paris unterstützt eine diplomatische, aber keine militärische Lösung des Syrien-Problems. Wir hoffen, dass in der kommenden Woche in Astana der Grundstock für einen politischen Dialog gelegt wird“, so Ayrault.

„Wenn Trump sagt, dass er eine neue Allianz mit Russland bilden wolle, ist mir unklar, wie er dies schnell in die Tat umsetzen wird.“

„Das Geschehen ist ja keine Fernsehserie, sondern reale Politik. Nun muss Trump das Land real regieren, was durchaus nicht einfach ist“, sagte der Politiker.

Westliche Verbündete vereinigen sich gegen gewählten US-Präsidenten

„Es gibt viele Themen, die wir zu besprechen haben und die Donald Trump selbst in seinem Interview mit europäischen Medien aufgeworfen hat. Das heißt, dass man folgendes klären muss: Die Beziehzungen der USA zu Europa, zur Nato, die Position zur Bekämpfung des Terrorismus, die Beziehungen der USA zu Russland und China, der Standpunkt zum Iran-Problem, die Stellungnahme zum Klimavertrag von Paris.“

Zudem bezeichnete der Minister Frankreich als US-Verbündeten

Kontaktaufnahme zur künftigen US-Administration