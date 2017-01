Syrien-Regelung ohne Assad? Unrealistisch! - Türkischer Vizepremier

„…Das ist unrealistisch, und ich glaube, wir müssen einfach mit dem arbeiten, was wir haben“, so Şimşek laut Spuntik beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Die Syrien-Verhandlungen, die auf Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im kasachischen Astana stattfinden, sollen am 23. Januar beginnen. Daran nehmen Vertreter von Damaskus und eine einheitliche Delegation der syrischen bewaffneten Opposition teil.