NYT deckt auf: Das sind Foltermethoden der CIA bei Verhören

Viele dieser Details fehlen auf den 500 Seiten des Berichts, den der Geheimdienstausschuss des US-Senats 2014 veröffentlicht hat. In dem Report geht es um die missbräuchlichen Praktiken der CIA während der Präsidentschaft George W. Bushs in den Jahren 2001-2009. Dieser Umstand heize die Spekulationen um die immer noch geheim gehaltenen 6.700 Seiten des CIA-Archivdokuments weiter an, so „NYT“.

Was ist nun bekannt geworden? Beispielsweise Niederschriften aus den Vernehmungen von Abu Subaida, einem saudischen Staatsangehörigen. Die Verhörprotokolle seien von CIA-Mitarbeitern in einem thailändischen Gefängnis erstellt worden, schreibt das US-Blatt.

Abu Subaida sei verdächtigt worden, der Al-Qaida-Führung zur Flucht aus Afghanistan kurz vor der US-Intervention 2001 verholfen zu haben. Die Verhörspezialisten der CIA hätten angegeben, sich beim Verhör an die dienstlichen Anweisungen gehalten zu haben, um dem Gefangenen keine Verletzungen zuzufügen.

Subaidu habe die Lage jedoch anders dargestellt, schreibt die Zeitung: „Er schlug meinen Kopf immer weiter gegen die Wand. Ich fiel jedes Mal hin, so schwer waren die Schläge. Für kurze Zeit konnte ich gar nichts sehen. Die kurzen Ketten hinderten mich daran, mich in voller Körpergröße aufzurichten“, heißt es in einer Notiz von Subaidus Anwalt aus dem Jahr 2008, die laut der Zeitung ebenfalls in der veröffentlichten Geheimakte enthalten ist.

Aus weiteren Protokollen gehe hervor, dass Subaidu in einer engen Kiste, ähnlich einem Sarg, gehalten, mit Medikamenten vollgepumpt und der Wasserfolter, bekannt als Waterboarding, unterzogen wurde.