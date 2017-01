Donald Trump: Aufstieg einer Marke

Es schwingt in diesem Ismus Sorge und Faszination mit. Sorge wegen der bekannten Vorwürfe, Trump sei unberechenbar, impulsiv, eine Black Box. Faszination durch seine erfolgreiche Kommunikation mit den Wählern, sein loses Mundwerk und dass er die Politokratie Washingtons verachtet. Ein solcher Mix ist ungewöhnlich, aber bei genauem Hinsehen auch wieder nicht. Trump ist eine Marke, ein Brand – besser ein Mega-Brand. Und er hat über Jahrzehnte zielstrebig darauf hingearbeitet.

It-Boy New Yorks

Seine frühen Lehrstunden in puncto Markenaufbau erlebte er im New York der 70er Jahre. Dort zeigte er sich gern mit Prominenten im angesagten Nachtclub „Studio 54“. Trump nutzte den glamourösen Partydschungel für seine ersten Auftritte als aufstrebender Unternehmer. In Begleitung schöner Frauen war er so etwas wie ein früher It-Boy. Für sein Markendesign gab es eine ideale Basis: angesehene Familie, Geld, New York als trendiger City-Brand und eine Vision: der Immobilien-Tycoon der USA zu werden.

Keine Marke ist erfolgreich ohne Werbung. Sie schlägt ein, wenn laut Marketinglehrbuch mindestens eine von drei Anlässen gegeben sind: eine Produkteinführung, eine Produkterneuerung oder eine Erlebniswelt. Trump bedient alle virtuos. Eingeführt in den 70ern als gieriger Jungunternehmer. Erneuert ab den 90ern als Medienfigur mit Gastrollen in Filmen und Serien und als Veranstalter von Schönheitswettbewerben. Höhepunkt: Moderator der Reality-Formate Apprentice und Celebrity Apprentice. Hier schließt sich der Kreis, denn Trump ist inzwischen selbst Teil der Schönen und Reichen: The Donald ist geboren. Was von seinen Gegnern als leicht boshafter Spitzname gemeint war, hat sich zu einem household name in den USA entwickelt. So ziemlich jedes Kind kennt ihn. Ein großer Vorteil bei den Vorwahlen, denn wer kannte schon seine innerparteilichen Konkurrenten? Genau, so gut wie keiner!

Trump und moderne Technik: Wie weit reicht diese Freundschaft?

Was fehlt zur perfekten Marken-Politur? Die Erlebniswelt. Sie zaubert er durch seine Hotels, Casinos, Wellness-Resorts. Und überall prangt das Logo „Trump“. Eine attraktive Marke ist immer auch omnipräsent. Und das ist Trump auf all seinen Produkten – vom eigenen Jet, dem Trump Force One-Helikopter bis zur Mineralwasserflasche in seinen Hotels. Zum sinnlichen Erlebnis gehören für ihn immer auch Frauen. Ivana, Ehefrau No.1, hat mit ihm das Markenimperium aufgebaut. Model, weltgewandt, medientauglich bis in die Haarspitzen. Melania, Ehefrau No.3, hat ähnliche Qualitäten und darf jetzt im Weißen Haus an der Vervollkommnung der Marke Trump mit arbeiten.

In den 90ern hat der Klatschreporter A.J. Benza über Trump gesagt: „Morgens checkt er nicht seinen Puls, er checkt die Zeitungen, um zu sehen, ob er am Leben ist.“ Der Satz gilt sicherlich auch heute noch, erweitert um Twitter. Zu einer großen Marke gehört eben auch immer ein großes Ego – und das hat Trump im Übermaß.

In der Marke Trump liegt das Glück

Für Amerikaner scheint ein übergroßes Ego, Teil ihrer nationalen DNA zu sein: Persuit of happiness – so nennen sie das und ist gleichzeitig ein Zusatzartikel in der US-Verfassung. Das Recht, nach Glück zu streben — was in den USA meint, mehr zu bekommen, mehr zu erreichen, mehr zu erleben. Für viele seiner Wähler ist Trump genau diese „Marke des Glücks und Erfolgs“ und damit ein Vorbild. Im Gegensatz zu Deutschland, wo vor allem bei Politikern Zurückhaltung und Bescheidenheit gefragt sind.

Der Wahlkampf muss staubtrocken sein. Von deutschen Polit-Analysten ist über Trumps Wahlkampf oft gesagt worden, das sei so bei uns nicht möglich. Zu viel Show Business. In den USA erwarten aber die Wähler genau das. Maximale Unterhaltung à la Hollywood und einen Kandidaten, der eine klare Markenbotschaft hat: „Make America great again“. Interessant ist, dass ein europäischer Herrscher ganz ähnlich wie Trump gehandelt hat: Napoleon Bonaparte. Für seinen Regierungsstil gibt es den Begriff „Bonapartismus“. Immer nah dran am Volk, Plebiszite, Bilderproduktion auf Hochtouren, immer wieder Reisen durchs Land. Und wie bei Trump das T überall prangt, zierte das N so gut wie jeden öffentlichen Bau.

Bleibt zu hoffen, dass der Markenmacher Trump sich in einem Punkt vom Markenkünstler Bonaparte unterscheidet: in dem des Kriegsherrn. Das würde die glänzende Marke mit dem T ziemlich ramponieren.

Steffen Westermann