„Das Wirtschaftswachstum 2016 war das schwächste seit 2011 in den USA und war nur durch eine Erhöhung der öffentlichen Verschuldung möglich“, erklärt Hellmeyer im Sputnik-Interview. Das habe auch mit der Regime-Change-Politik der letzten 15 Jahre zu tun.

„Trump versucht auf Augenhöhe mit Russland wieder gemeinschaftliche Interessen zu definieren. Das betrifft den Antiterrorkampf und dann steht auch die Sanktionspolitik zur Disposition. Es kann sich eine Friedensdividende entwickeln für den Nahen Osten, aber auch für die Situation in der Ukraine. Aus Friedensdividende wird Wachstumsdividende“, glaubt der Wirtschaftsexperte.

Sputnik will wissen, wie das mit den Strafzöllen in Einklang steht, mit denen Trump etwa den deutschen Autoherstellern gedroht hat. „Wir sind heute in einer global-arbeitsteiligen Welt, das schließt auch die US-Wirtschaft mit ein“, beruhigt Hellmeyer.

Auch die sei im Wesentlichen von Importen abhängig. „Um ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Die USA sind abhängig von Titan-Exporten aus Russland und von Trägerraketen-Exporten aus Russland.“ Dazu gebe es viele europäische Exportgüter, auf die die USA angewiesen seien. „Insofern wird die Suppe der Schutzzölle ganz anders ausgelöffelt“, schließt der Ökonom.

Das komplette Interview finden Sie hier: