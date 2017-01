Le Pen zu AfD: „Ihr seid die Zukunft Deutschlands“

Bundeskanzlerin Angela Merkel werde in den französischen Medien wegen der Aufnahme von Flüchtlingen als humanitäre Heldin Europas bezeichnet, so Le Pen. Dabei frage aber niemand die Deutschen selbst, wie sie diese Einwanderungspolitik finden.

„Wir erleben das Ende einer Welt und die Geburt einer neuen“, so die Politikerin.

Nach dem britischen Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten werde 2017 „das Jahr des Erwachens der Völker von Zentraleuropa“ sein. Die Etappe, in der die Nationalisten in Europa Randgruppen gewesen seien, sei nun beendet, wird Le Pen von der „Berliner Morgenpost“ zitiert. In der nächsten Etappe gehe es darum, an den Urnen Mehrheiten zu holen.

Le Pen soll den AfD-Vertretern zugerufen haben: „Ihr seid die Zukunft Deutschlands.“ Dies sei der erste Auftritt der französischen Parteichefin in Deutschland gewesen.

Wie der freie Journalist Sebastian Weiermann per Twitter mitteilte, wurde Parteichefin Frauke Petry von Marcus Pretzell indirekt zur Kanzlerkandidatin gekürt.

​Auch der Journalist Martin Steinhagen bestätigte diese Angaben und nannte den Kongress auf Twitter eine große „Frauke-Petry-Werbeveranstaltung“: Le Pen soll laut Steinhagen gesagt haben, die AfD werde Deutschland regieren; sie habe Petry viel Erfolg im Wahlkampf gewünscht.

Die #AfD werde in Deutschland regieren, sagt Le Pen und wünscht "Frauke" viel Erfolg im Wahlkampf. #ENF #NoENF — Martín Steinhagen (@mstnhgn) 21 января 2017 г.

​Auch der Chef der niederländischen "Partei für die Freiheit" soll Petry zur künftigen Kanzlerin gekürt haben.

Die #ENF-Konferenz ist auch eine große Frauke-Petry-Werbeveranstaltung. Auch Wilders macht Petry unter Jubel zur künftigen Kanzlerin. #NoENF — Martín Steinhagen (@mstnhgn) 21 января 2017 г.

