Obamas hinterlassener Zettel im Oval Office - Trump will Inhalt nicht publik machen

„Es war wirklich nett von ihm, das zu tun, und wir werden es schätzen. Wir werden es aber (für uns – Anm. d. Red.) behalten und nicht einmal der Presse sagen, was in dem Brief steht“, wird Trump von dem Blatt zitiert.

Es herrsche im Weißen Haus schon lange die Tradition, dass der scheidende US-Präsident seinem Nachfolger im Oval Office einen Brief hinterlässt. Üblicherweise, so die Zeitung , werde der Inhalt allerdings nicht gleich veröffentlicht. Erst vergangene Woche habe die „National Archives and Records Administration“ (zu Deutsch: „Nationale Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen“) das Schreiben von George W. Bush an Barack Obama von vor acht Jahren publikgemacht.

Donald Trump hat am 20. Januar offiziell sein Amt als 45. US-Präsident angetreten.