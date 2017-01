Astana: Syrische Opposition thematisiert Lage in Wadi al-Barada

„Gegenwärtig entsteht eine Situation, in der die Feuerpause im Raum Wadi al-Barada nahe Damaskus nicht eingehalten wird, insbesondere durch ausländische bewaffnete Gruppen, die vom Iran kontrolliert werden, allen voran die Hisbollah. Das ist nicht einfach nur ein Verstoß gegen die Waffenruhe, sondern ein Versuch, das Territorium zu besetzen“, so der Vertreter der syrischen Opposition.

Die Syrien-Gespräche finden am 23. und 24. Januar in der Hauptstadt Kasachstans, Astana, und am 8. Februar in Genf statt. Sie erfolgen im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit: Vertreter Russlands, des Iran und der Türkei sowie der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura werden an ihnen teilnehmen. Die Delegation der syrischen Opposition soll laut Medienmeldungen immer noch keinen Chefunterhändler und auch keine gemeinsame Plattform gefunden haben, in ihr sind Vertreter von 15 bewaffneten Gruppierungen vertreten.