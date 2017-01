SOS! - WikiLeaks braucht Hilfe bei Suche nach Trumps Steuererklärung

„Trump-Beraterin Kellyanne Conway hat am Montag gesagt, Trump werde seine Steuererklärung nicht veröffentlichen. Schicken Sie diese also an uns, damit wir das tun können“, hieß es dazu im Twitter-Account von WikiLeaks.

„Es hat die Leute nicht interessiert. Sie haben ihn gewählt, und lassen Sie mich das sehr klarstellen: Die meisten Amerikaner konzentrieren sich darauf, wie ihre eigenen Steuererklärungen während Trumps Amtszeit aussehen werden — nicht wie seine aussehen“, begründete Conway Trumps Beschluss.

Zuvor war auf der Webseite des Weißen Hauses eine Petition mit der Forderung aufgetaucht, Trumps Steuerunterlagen publikzumachen. Bisher unterzeichneten mehr als 220.000 Amerikaner.

„Beispiellose Wirtschaftskonflikte dieser Administration müssen für das amerikanische Volk transparent sein. Dazu gehören jegliche Unterlagen, die einen möglichen Einfluss eines fremden Staates und das wirtschaftliche Interesse enthüllen könnten“, heißt es in der Petition.

Donald Trump war am Freitag in Washington feierlich ins Amt des 45. US-Präsidenten eingeführt worden.