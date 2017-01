Trotz umstrittener Äußerungen: AfD will Höcke nicht aus Partei ausschließen

Der Vorstand habe sich stattdessen dazu entschlossen, Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke einzuleiten. Am Freitag hatte die AfD-Spitze noch über einen möglichen Parteiausschluss des Politikers beraten.

Höcke hatte auf einem Treffen am vergangenen Dienstag in Dresden im Zusammenhang mit dem Holocaust eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert. Außerdem nannte er das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein „Denkmal der Schande“.