Die Demonstranten haben demnach einen viel genutzten Kontrollpunkt an der Grenze zwischen den beiden Ländern für ihre Aktion gewählt – den Kontrollpunkt Otay Mesa zwischen San Diego (USA) und Tijuhana (Mexiko). Bald nach Eintreffen der Demonstranten sollen die mexikanischen Grenzer ihre Posten verlassen haben. Laut AP befinden sich am Kontrollpunkt gegenwärtig keine Behördenvertreter mehr.

Die Protestaktion erschwere den grenzüberschreitenden Verkehr und führe zu Verzögerungen, hieß es weiter. Indes unterstützen viele Fahrer die Forderungen der Demonstranten mit Hupkonzerten. Die Protestierenden hielten Plakate hoch, deren Losungen sich gegen den mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto richteten. Mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der erklärt hatte, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko müsse eine Mauer errichtet werden, sei die Aktion allerdings nicht verbunden, so AP.

„Wir nehmen unser Recht auf Redefreiheit wahr“, erklärte ein Protestteilnehmer.

© Sputnik/ Sergey Guneev Tausende bitten: Putin möge mit Korruption in Mexiko fertig werden

In den letzten Monaten soll es in Mexiko immer wieder zu Protestaktionen gegen die von der Regierung beschlossene Erhöhung der Benzinpreise um 20 Prozent gekommen sein.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte bereits an seinem ersten Arbeitstag, dem 21. Januar, erste Verhandlungen mit Nieto geführt. Beide hätten übereingestimmt, dass der offene Dialog und die strategische Zusammenarbeit für beide Länder sehr wichtig seien. Trump und Nieto vereinbarten eine persönliche Begegnung am 31. Januar in Washington.