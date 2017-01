Irak: zwei geheime IS-Trainingslager vernichtet, etwa 50 Terroristen getötet

Die Luftangriffe wurden auf die Stadt Al-Qaim geflogen. Das ist die letzte IS-Hochburg in der irakischen Provinz Anbar. Laut dem Militärkommando des Landes wurden in beiden Trainingslagern insgesamt etwa 50 Terroristen getötet und 25 weitere verletzt. Sämtliche Ausrüstungen des IS in den Lagern wurden vernichtet.

Die irakischen Regierungstruppen hatten ihre aktive Militäroperation im Westen der Provinz Anbar parallel mit den Angriffen gegen den IS in Mossul im Norden des Landes im Januar angefangen. Ein großer Teil der Provinz Anbar einschließlich der Städte Ramadi und Falludscha war noch im vergangen Jahr von den IS-Kräften befreit geworden.