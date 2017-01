Lawrow zu Syrien-Gesprächen: Opposition wollte falsche Delegation „unterschieben“

Ministry of Defence of the Russian Federation Deir ez-Zor: Russische Langstreckenbomber fliegen wieder auf IS

Ziel der neuen Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und ihren Gegnern , die am Montag in der kasachischen Hauptstadt begonnen haben, besteht darin, die Waffenruhe in Syrien zu stärken.

„Es hat ein ‚Manöver‘ gegeben, um die Delegation der bewaffneten Oppositionsgruppen durch Vertreter der politischen Opposition aus Emigrantenkreisen zu ersetzen“, sagte Lawrow am Montag.

Russland habe nichts gegen die Teilnahme der politischen Opposition am Friedensprozess, gehe jedoch davon aus, dass das Ziel der Gespräche in Astana darin bestehe, die bewaffneten Gruppen in den Verhandlungsprozess einzubeziehen. Bei den weiteren Gesprächen in Genf könnten dann „ausnahmslos alle Oppositionsgruppen“ antreten.