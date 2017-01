Richter sagte im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin, er gehe nicht davon aus, dass Russland ernsthaft einen Angriff auf Nato-Bündnispartner erwäge: „Das wäre völliger strategischer Unsinn und würde zu einem nicht nur europaweiten, sondern auch globalen Krieg führen. Das kann niemand wollen – weder Russland noch die Nato.“

Die Verlegung der US-Truppen nach Polen und ins Baltikum deutet der Militärexperte als ein Signal der Rückversicherung dieser Länder, nicht als Kriegsvorbereitung. „Eine oder zwei US-Brigaden im Osten sind keine Bedrohung für Russland. Damit kann man letztlich auch keinen Krieg, keinen Angriff führen. Es ist eben ein Zeichen der Solidarität, dass man bereit ist, den Schutz dieser Länder zu übernehmen“, meint der Oberst a.D.

Das würde, so Richter weiter, auch in Russland so gesehen. „Daher kam auch eine gelassene Reaktion: Es käme jetzt darauf an, dass wir zu der vereinbarten Sicherheitsordnung zurückkehren und uns wieder auf die Mechanik und Methoden besinnen, wie man militärische Stabilität herstellt. Dazu gehören auch die konventionelle Rüstungskontrolle und die vertrauensbildenden Maßnahmen.“ Der Sicherheitsexperte erinnert dabei an die Initiative des Außenministers Steinmeier, die konventionelle Rüstungskontrolle zu erneuern, um die frühere Stabilität und Berechenbarkeit wiederherzustellen sowie wieder Begrenzungen für Truppenbewegungen und Aufrüstung einzuführen.

Es gehe darum, so der ehemalige Militär, dass wir aus Sorge um die östlichen Bündnispartner nicht eine Dynamik entwickeln, die letztlich in eine Spirale der Aufrüstung oder Stationierung führe, fährt Richter fort. Er glaube allerdings, dass „im Moment alle Seiten erkannt haben, dass das ein Irrweg wäre. Um diesem Irrweg präventiv entgegenzutreten, hat Außenminister Steinmeier seine Initiative gestartet. Sonst besteht die Gefahr, dass aus solch einem begrenzten Unternehmen, wie dieser Truppenverlegung, durch Fehlwahrnehmung eine Rüstungsspirale entsteht.“

Die Umsetzung des Minsker Abkommens sei derweil eine Maßnahme von erstrangiger Bedeutung. „Hier darf auf keinen Fall eine weitere Eskalation passieren, sondern es muss zu einer Friedensordnung zurückgehen. Und das Zweite ist, dass wir wieder die Mittel einsetzen, auf die wir uns in den neunziger Jahren geeinigt hatten: vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, Transparenz und Offenheit, Begrenzung konventioneller Rüstungen. Wenn wir das gemeinsam schaffen, können wir wieder ein stabileres Europa erwarten.“