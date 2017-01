Syrien-Gespräche: Opposition will nicht über Kampf gegen al-Nusra-Front reden

„Als die russische Seite über das Problem al-Nusra sprechen wollte, lehnten wir das ab“, bestätigte der Sprecher der Oppositionsdelegation Osama Abu Zeid am Montag.

Ihm zufolge sollten sich die Seiten zuerst auf einen Abzug der iranischen, irakischen, afghanischen und anderen ausländischen Kämpfer aus Syrien einigen. Erst danach könnte die Bekämpfung der Dschabhat an-Nusra thematisiert werden.

Die neuen Verhandlungen zwischen der syrischen Regieruing und der bewaffneten Opposition haben am Montag in der kasachischen Hauptstadt Astana begonnen. Ziel ist es, die brüchige Waffenruhe in Syrien zu stärken.