Sputnik Gespräche in Astana: Syrischer Chefunterhändler greift Opposition scharf an Außenminister weiter, den Anspruch, an einer Friedenslösung teilzunehmen.

Bei den Gesprächen in Astana geht es Steinmeier zufolge indes vorwiegend um die militärische Kooperation zwischen der Türkei, Russland, dem Iran und anderen Ländern.

Die Syrien-Gespräche finden am 23. und 24. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana und am 8. Februar in Genf statt. Sie erfolgen im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit von Russland, des Iran und der Türkei. Vertreter der drei Länder sowie der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura werden an ihnen teilnehmen. Die Delegation der syrischen Opposition soll laut Medienmeldungen immer noch keinen Chefunterhändler und auch keine gemeinsame Plattform gefunden haben, in ihr Vertreter von 15 bewaffneten Gruppierungen vertreten sind.