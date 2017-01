"Trump ist korrupt": Aktivisten wollen Staatschef wegen Grundsatzverstößen verklagen

© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez BuzzFeed-Chefredakteur verteidigt Veröffentlichung des Anti-Trump-Berichts

Den Aktivisten zufolge verletzt Trump die US-Verfassung, indem er Geld von ausländischen Regierungen annehme. CREW verweist unter anderem darauf, dass in den Trump gehörenden Hotels ausländische Beamte absteigen und Trumps Betriebe Geschäfte mit ausländischen staatlichen Staatsunternehmen schließen. Nach Meinung der Organisation sind die diesbezüglichen Erlöse als Bestechungsgelder zu betrachten, die den US-Präsidenten zu Entscheidungen bringen könnten, welche den Interessen des Landes wiedersprechen würden.

CREW will beim Bundesgericht in New York durchsetzen, dass dem Präsidenten verboten wird, den Erlös aus seinem Hotelgeschäft zu erhalten und sich durch die Banken, die von ausländischen Regierungen kontrolliert werden, finanzieren zu lassen.

Zuvor hatte Trumps Steuerberaterin Sherry Dillon erklärt, Trump werde noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar all seine Aktiva in die Treuhandschaft überführen und auf alle Posten in seinem Unternehmen verzichten.