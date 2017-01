Keine UN-Vetomächte: Erdogan fordert Reform des UN-Sicherheitsrates

© REUTERS/ Carlo Allegri Türkei wird Präsidialrepublik - Erdogan bekommt ab 2019 neue Vollmachten

„Ich rufe die Weltgemeinschaft dazu auf, sich zu vereinigen und eine Reform in solch einer Weise durchzusetzen, dass im Sicherheitsrat alle 193 UN-Länder der Reihe nach vertreten werden. Man muss die Aufteilung in ständige und nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrates abschaffen", sagte Erdogan in einer Pressekonferenz in der tansanischen Hauptstadt Daressalam, wo er im Zuge seiner Reise durch die ostafrikanischen Länder am Sonntag eingetroffen war.

Der Sicherheitsrat könne aus 20 Staaten bestehen, und alle zwei Jahre sollen zehn Länder gewechselt werden, so Erdogan.

„Man muss das tun, um das Schicksal der Weltgemeinschaft zu ändern", betonte der türkische Staatschef.