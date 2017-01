Syrien-Gespräche in Astana: Zweiter Verhandlungstag beginnt „optimistisch“

Unter Vermittlung von De Mistura sollen weiter mögliche Mechanismen zur Festigung der Waffenruhe in Syrien besprochen werden. Auch ein Abschlussdokument zu dieser Frage soll abgestimmt werden. Wie der Berater der Delegation der syrischen Opposition, Usama Abu Zayd, sagte, diskutierte jene mit Vertretern Russlands und der Türkei auch Verstöße gegen die Waffenruhe in Syrien.

„Es fand eine geschlossene Sitzung statt, bei der wir mit der russischen und der türkischen Seite im Beisein des UN-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura andauernde Verstöße in einer Reihe von syrischen Regionen, darunter auch in belagerten, erörterten“, so der Berater.

Moskau habe zugesagt, Maßnahmen zur Gewährleistung des Waffenstillstandes in den besagten Gebieten zu ergreifen.

Wie der Sprecher der Oppositionsdelegation Yahya al-Aridi am Dienstag sagte, will die Abordnung eine von Russland, der Türkei und dem Iran vorzubereitende Abschlusserklärung von Astana nicht unterzeichnen. Ihm zufolge könnten die Gespräche am Mittwoch noch weiter fortgesetzt werden.

„Wenn die Länder, die als Garanten auftreten, sagen, dass sie noch einen Tag Zeit brauchen, werden wir dem zustimmen. Wir sind hierher nicht einfach für zwei Tage gekommen, wir verfolgen ein bestimmtes Ziel“, sagte Al-Aridi.