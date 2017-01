„Benehmen oder gehen!“ - NL-Premier Rutte kämpft mit Migranten um Wählerstimmen

„Wem es hier nicht gefällt, der soll gehen. Niemand braucht hier zu sein oder soll hier bleiben, wenn er sich permanent darüber ärgert und sich daran stört, wie wir leben. Man hat die freie Wahl und kann unser Land verlassen“, so Rutte.

© Sputnik/ Paul Linke Das „rechte“ Europa traf sich in Koblenz

Politologen vermuten nun, dass Rutte so seine Position vor der anstehenden Wahl stärken wolle, indem er einen Rechtsruck hinlege und die Partei der Freiheit (PVV) von Geert Wilders entkräfte. Ruttes rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) liege in jüngsten Umfragen zwar noch an erster Stelle, doch die PVV könnte Schätzungen zufolge durchaus als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen.

Wilders bezeichnete Medienberichten zufolge Ruttes Aussage bereits als heuchlerisch. Der Oppositionelle warf dem Regierungschef vor, eine Politik der offenen Türen zu führen, und jetzt mit Verbalattacken gegen Migranten seine Ratings steigern zu wollen.

Die Parlamentswahl in den Niederlanden findet am 15. März statt.