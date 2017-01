EU-Geld für US-Licht? - Rom vergleicht Russland-Sanktionen mit Stromrechnung

Die Sanktionen seien weder ein ständig gültiger noch ein automatisch zu erneuernder Mechanismus. Sie seien nur ein Instrument für die Umsetzung der Minsker Abkommen, hieß es.

Der italienische Außenminister betonte dabei, dass die USA, die am meisten für die Sanktionen plädiert hätten, derzeit einen Versöhnungsweg gingen, während EU-Staaten, darunter auch Italien, einen hohen Preis gezahlt hätten, „als ihre Geiseln“.

In diesem Zusammenhang soll Alfano die aktuelle Situation mit einer Stromrechnung verglichen haben. „Das ist so, als ob wir eine Stromrechnung bezahlt hätten, und das Licht hätten aber dann die USA eingeschaltet. Das ist unmöglich: Als Europa müssen wir dem US-Präsidenten Donald Trump vorschlagen, das Problem zusammen zu lösen“, so der italienische Außenminister.