Tayyar zufolge wurde die Türkei gleich nach ihrem Nato-Beitritt Umstürzen (1960, 1971 und 1980) ausgesetzt. „Die Nato hat immer die schmutzigsten und blutigsten Taten im Land durchgeführt“. Daher solle es keine von Erdogan regierende Türkei „in den neuen Plänen der Nato“ geben, betont der Politiker.

Die Allianz sei zu einer Gefahr geworden und „verbreitet Terrororganisationen in der Region“. Dabei sei die Nato, so Tayyar, mit der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) und der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PPK) gleichzusetzen. In diesem Zusammenhang rief er außerdem zur Schließung des Nato-Luftwaffenstützpunktes Incirlik auf.

Zuvor hatte Tayyar während der Krise in den russisch-türkischen Beziehungen den Abschuss eines weiteren russischen Flugzeuges gefordert. Später soll sich herausgestellt haben, dass es „bloß“ ein unpassender Witz gewesen sei.