Warum die Nato die Ukraine nicht will

© AFP 2016/ Ralf Hirschberger / dpa MdB Dr. Neu: Bundesregierung verweigert rechtliche Bewertung der US-Truppenverlegung

Laut dem Sprecher habe die Allianz wegen fehlender Einigkeit diesbezüglich vorübergehend darauf verzichtet, diese Idee weiter zu verfolgen. Der Nato sei unklar, wie Kiew die Sicherheit anderer Mitgliedsländer stärken könnte.

Auch aus Expertenkreisen in Washington verlautete, dass der Nato-Beitritt nicht auf der Tagesordnung stehe. „Es ist schwer zu sagen, zu welchen Änderungen es in der Politik in den kommenden zehn bis 20 Jahren kommt. Vielleicht wird die Ukraine erklären, sie wolle ein Teil der Nato werden, heute ist jedoch solch eine Situationsentwicklung nur wenig wahrscheinlich“, sagte Jeffrey Rathke, Vizechef des Europäischen Programms am Forschungszentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington.

© AFP 2016/ Sergei Supinsky Gegen "russische Provokationen": USA stopfen Milliarden in Ukraine

Die wichtigsten Aufgaben für Kiew seien derzeit die Modernisierung und die Reformen, hieß es aus der Nato-Pressestelle.

Am 23. Januar lehnte bereits der ehemalige französische Premierminister Francois Fillon den Beitritt der Ukraine zu Nato und EU kategorisch ab. Er kritisierte auch die Forderungen der Politiker, Kiew eine Mitgliedschaft zu gewährleisten, als „verantwortungslos“.

Im September 2016 hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko die Nato um eine engere Kooperation und Aufnahme der Ukraine in das Programm der sogenannten erweiterten Möglichkeiten gebeten.

Ende 2015 hatte Poroschenko den Beitritt seines Landes zu EU und Nato zum Hauptziel Kiews erklärt.