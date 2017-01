"Zeigt der neue US-Staatschef Merkel die kalte Schulter?"

Während ihrer elfjährigen Amtszeit ist es Merkel laut dem Portal gelungen, Beziehungen mit zwei US-Präsidenten – George W. Bush und Barack Obama – aufzubauen. Doch mit dem Republikaner Donald Trump läuft es nicht so glatt.

© REUTERS/ Nancy Wiechec Trumps Berater über Einstellung des gewählten US-Präsidenten zu Putin und Merkel

Bislang blieben jedoch alle diplomatischen Versuche, Kontakt mit der neuen US-Administration aufzubauen, erfolgslos. Trump scheine überhaupt kein Fan von diplomatischen Kanälen zu sein, wenn es darum gehe, seine Meinung zu äußern.

„Herr Trump hat die Nato öffentlich als ‚veraltet‘ abgelehnt, den deutschen Autobauern mit einem 35-prozentigen Zoll gedroht und vermutet, dass andere Länder die Europäische Union verlassen würden“, schreibt „Handelsblatt Global“.

In diesem Zusammenhang betont das Portal, Merkels Team habe bereits den Schein aufgegeben, dass der neue US-Präsident sich mehr wie ein Staatschef benehmen werde, sobald er seine Arbeit im Oval Office beginne.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Keine Revolution: Wie Trumps Worte über Merkels Migrationspolitik auszulegen sind

Einem Artikel des „Spiegels“ von Montag zufolge sucht die Bundesregierung zurzeit nach einer Antwort, was Trump für Deutschland bedeutet. So stürze man sich dieser Tage im Kanzleramt auf alles, was den Republikaner „ein bisschen begreifbarer machen könnte. Auch Kanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich schreckt dabei nicht vor dem ‚Playboy‘ zurück“. Dabei gehe es um die März-Ausgabe von 1990, in der der damals 43-jährige Trump in einem Interview erläutere, wie er die Welt sehe.

© AFP 2016/ Tobias Schwarz, Don Emmert Merkel reagiert auf Trump-Interview: „Europas Schicksal liegt in unserer Hand“

In diesem Zusammenhang fragt sich der „Spiegel“, ob Trump somit nicht versuche, Berlin „seine Grenzen aufzuzeigen“ und Merkel „gerade in der Anfangszeit mit demonstrativer Nichtbeachtung zu begegnen, um sie zu verunsichern“.