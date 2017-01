Opposition würdigt Moskaus Rolle bei Syrien-Friedensprozess

„Wir hoffen und wollen, dass Russland auch weiterhin eine positive Rolle bei der Herstellung des Friedens sowie der Unterstützung eines realen, gerechten, politischen Prozesses mit dem Ziel einer Regelung in Syrien spielen wird“, so Alloush.

Dem Oppositionellen zufolge ist erst in Astana der Prozess zur Festigung der Feuerpause sowie der Umsetzung von humanitären Zielen, die in der Resolution des UN-Sicherheitsrates enthalten sind, ins Rollen gekommen.

„Wir begrüßen die Tatsache, dass Russland von der Seite, die eine unmittelbare Rolle in den Kampfhandlungen spielte, zu einem Garanten übergeht, der Einfluss auf den Iran und Syrien hat. Für uns ist das ein positives Ereignis auf dem Weg zu einer Regelung“, betonte der Chef der Oppositionsdelegation.

Die zweitägige Verhandlungsrunde zur Syrien-Regelung ist am Dienstag in Kasachstans Hauptstadt Astana zu Ende gegangen. Russland, der Iran und die Türkei einigten sich bei Gesprächen auf die Bildung eines gemeinsamen Mechanismus zur Kontrolle einer Waffenruhe in Syrien. Dieser soll den Waffenstillstand festigen und Provokationen verhindern.