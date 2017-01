„Der Zerstörer. Donald Trump legt die Axt an die bestehende Ordnung in Amerika und in der Welt. Wie weit wird er kommen?“ – dieser Titel ziert das aktuelle Cover des Magazins „Frankfurter Allgemeine Woche“, wo der amtierende US-Präsident Donald Trump in einem der Fernsehserie „House of Cards“ sehr ähnelndem Stil abgebildet wurde.

Nachdem die Zeitung das Cover in ihrem Facebook-Account veröffentliche, löste dieses eine negative Reaktion aus. Schließlich sah sich das Blatt gezwungen, zu erklären: „Liebe Leser, weil wir viele Hinweise auf den Titel des Heftes bekommen haben, möchten wir Ihnen zur weiteren Erläuterung des Titels ‚Der Zerstörer‘ gerne eine kleine Vorschau auf den Beitrag geben.“

Im Text habe die FAZ-Reaktion lediglich nur die aus einer Umfrage stammende Meinung von vielen Trump-Wählern gebracht, dass er nämlich „charakterlich und intellektuell dem Amt nicht gewachsen sei“.

„Das müsse er auch nicht sein, denn die Wähler wollten vor allem einen "Zertrümmerer eines verachteten Establishments". Weiter wird Trump auch als "schöpferischer Zerstörer" beschrieben. Vielleicht hilft das ein wenig bei einer tiefergehenden Interpretation, hieß es weiter.

Zuvor hatte eine Studie des Civey-Umfrageinstituts im Auftrag der Zeitung „Tagesspiegel“ ergeben, dass die Deutschen eine überwiegend negative Haltung zum US-Präsidenten Donald Trump hätten.

Diese überwiegend negative Haltung der Deutschen zum neuen US-Staatschef könnte durchaus auch daran liegen, wie die Medien seine Person in ihren Berichten darstellen.