Kreml reagiert auf Raketentriebwerk-Rückruf von Roskosmos

Zuvor war bekannt geworden, dass Roskosmos alle Triebwerke für Proton-M-Raketen wegen technischer Störungen zurückgerufen hat. Es sei jetzt unangebracht, so Peskow, eine professionelle Einschätzung der Arbeit von Roskosmos abzugeben, da das Unternehmen derzeit eine umfassende und komplexe Tätigkeit ausübe.

„Natürlich gibt es Misserfolge, es gibt aber auch etwas, was als großer Erfolg bezeichnet werden kann. Die Branche entwickelt sich weiter“, sagte Peskow am Mittwoch.

Das Raumfahrtprogramm sei langfristig und bestehe aus einer Vielzahl von Projekten. Eine Reihe davon werde ziemlich erfolgreich umgesetzt. Wie der Kremlsprecher weiter betonte, unterhält Präsident Wladimir Putin regelmäßige Kontakte zu den Leitern der Raumfahrtbranche und schenkt diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit.

Bei Tests von Triebwerken der zweiten und dritten Stufe für Trägerraketen „Proton-M“ sind technische Störungen festgestellt worden, berichten russische Medien am Mittwoch. Daraufhin habe Roskosmos beschlossen, die Triebwerke zurückzurufen. Der Rückruf von Dutzenden Triebwerken könnte nun auch Raketenstarts vom Kosmodrom Baikonur beeinflussen: So könnte der erste Start womöglich erst im Sommer stattfindet, was wiederum Strafen nach sich ziehen werde. Doch bei Roskosmos soll man betont haben, eine umfassende Prüfung jedes einzelnen Geräts sei wichtiger als die Einhaltung von Fristen.