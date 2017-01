© Sputnik/ Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Pressedienst des Präsidenten von Russland Russlands Außenamt reagiert auf Vorwürfe Berlins wegen Wahleinmischung

Russland sei niemals an einem Zerfall der EU interessiert gewesen, sagte Lawrow am Mittwoch bei einer Anhörung in der Staatsduma (russisches Parlamentsunterhaus). Auch Präsident Wladimir Putin habe mehrmals gesagt, dass Russland sich eine starke, einheitliche und selbständige EU wünsche.

Deshalb „befremden“ ihn selbst „die Ausführungen, Russland habe die Demokraten-Regierung in den USA zu Fall gebracht und wolle nun die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Holland zu Fall bringen“, so der russische Spitzendiplomat. Moskau möchte aber nicht, dass sich die EU-Mehrheit, „die normale politische Kräfte und normale Staaten vertritt“, „von einem kleinen Grüppchen der Russophoben gängeln lässt“.