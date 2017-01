Deir ez-Zor: Russische Langstreckenbomber greifen IS zum vierten Mal an

Sechs Maschinen des Typs Tu-22M3 seien von russischem Gebiet aus gestartet und über den Irak und den Iran nach Syrien geflogen, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. In der syrischen Provinz Deir ez-Zor hätten die Bomber zwei Kommandostellen sowie mehrere Waffenlager zerbombt. Jagdflugzeuge Su-30SM, die auf der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Latakia (Nordsyrien) stationiert sind, „gaben den Bombern Deckung“.

Nach dem Einsatz seien alle beteiligten Flugzeuge unversehrt auf ihre Stützpunkte zurückgekehrt, hieß es. Zuletzt hatten russische Tu-22M3 am Dienstagabend IS-Objekte in Deir ez-Zor bombardiert.