Lawrow vermisst bei Kiew Signal für Verständigung

„Ich denke, dass die ukrainische Führung vorläufig kein Zeichen gibt, dass sie dazu fähig ist, sich zu verständigen. Erst vor wenigen Tagen machte Poroschenko klar, dass Kiew keinen einzigen Schritt zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen unternehmen werde, solange seine Forderungen im Sicherheitsbereich – bis zur Übernahme aller Abschnitte der russisch-ukrainischen Grenze unter die Kontrolle — nicht erfüllt würden.“

Lawrow machte darauf aufmerksam, dass diese Erklärung öffentlich abgegeben worden war.

„Das sagt der Präsident, der selbst die Minsker Abkommen unterzeichnet hat, in denen schwarz auf weiß geschrieben steht: Die Kontrolle über die Grenze wird vollständig wieder hergestellt, wenn Kiew alle politischen Verpflichtungen, darunter auch die Durchführung einer Amnestie, der Wahlen bei der Gewährleistung eines Sonderstatus von Donezk und Lugansk und bei der Verankerung dieses Status‘ in der Verfassung erfüllt wird“, fügte der Chefdiplomat hinzu.

Zudem hoffte er darauf, dass sich der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump positiv auf Kiew auswirken würde.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Poroschenko verwandelt Luftraum über Donbass in separate Zone

„Ich hoffe, dass die ukrainische Führung mit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus, bei der Umsetzung der von ihm angekündigten Herangehensweisen an die Außenpolitik als etwas Pragmatisches, an das, was den USA keine zusätzlichen Probleme bereiten muss und an das, dass er sich in innere Angelegenheiten anderer Staaten nicht einmischen will, die Notwendigkeit spüren wird, selbstständiger zu agieren, ohne dabei auf seine Wirte jenseits des Ozeans zurückzublicken wie es bei Barack Obama und Joseph Biden gewesen war“, so Lawrow.

Im Osten der Ukraine schwelt seit Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten. Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und örtlichen Bürgermilizen sind laut UN-Angaben mehr als 9.500 Menschen ums Leben gekommen. Formell gilt seit September 2015 in der Region eine Waffenruhe. Sie wird jedoch immer wieder verletzt.