Putin stolz auf seine Vergangenheit als Zimmermann

Als Student habe er in der Ferienzeit mehrmals auf verschiedenen Baustellen gearbeitet — als Mitglied so genannter Strojotrjady (dt. „studentische Bauabteilungen“), sagte Putin. „Dort habe ich das Berufszeugnis Zimmermann vierter Kategorie bekommen. Jetzt bin ich sehr stolz darauf.“ Strojotrjady waren in der Sowjetunion vom Staat organisierte Ferienarbeitsprogramme für Studenten — ähnlich wie der Studentensommer in der DDR.

Er habe erstmals im zweiten Studienjahr bei einer Bauabteilung angeheuert, erzählte Putin. „Ich war damals schon Meister des Sports in Sambo und glaubte, robust genug zu sein.“ Doch da habe er sich geirrt: Man habe zwölf bis 15 Stunden am Tag gemalocht und das habe ganz besondere Anstrengungen erfordert. Aber er halte diese Erfahrung für sehr nützlich.

© Sputnik/ Alexei Nikolsky Putin: KGB erzog mir Treue zu Volk und Staat an

Zum Abschluss des heutigen Treffens an der Moskauer Universität sang Putin gemeinsam mit Studenten ein populäres sowjetisches Lied aus den 1960er Jahren. Die Studenten schenkten dem Staatschef einen schwarzen Gürtel und luden ihn ein, im Rahmen des Kampfsportprogramms der Uni eine Meisterklasse zu geben.

Putin treibt seit seinem elften Lebensjahr Sambo und Judo. Er ist mehrfacher Meister von Sankt Petersburg in Judo und hat außerdem den schwarzen Gürtel in Karate. 2012 hat die Internationale Judo-Föderation IJF dem russischen Präsidenten den 8. Dan – die dritthöchste Meisterstufe in Judo – zuerkannt.