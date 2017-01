Washington: Protestteilnehmer besetzen Baukran nahe Trump-Sitz

Sieben Protestler sind nach Polizeiangaben auf den Kran geklettert, wodurch sie die Bauleute an ihrer Arbeit hindern. Die Polizei habe daraufhin die Gegend in der 15th Street am ehemaligen Redaktionssitz der US-Zeitung „Washington Post“ abgeriegelt. Den Zweck ihrer Aktion haben die Demonstranten laut dem TV-Kanal bislang nicht verraten.

Die Inauguration Donald Trumps wurde von Massenprotesten begleitet. Dabei kam es zu Ausschreitungen , bei denen die Polizei Tränengas, Schockbomben und Wasserwerfer einsetzte. Medienberichten zufolge wurden einige Sicherheitsbeamten verletzt, über 200 Menschen wurden festgenommen. Am Tag nach Trumps Einführung fanden weitere Proteste in der US-Hauptstadt statt, darunter auch der weltweite Frauen-Marsch.