Der SPD nicht auf den Leim gehen" - Linke sieht kein Zeichen für Rot-Rot-Grün

Herr Dr. Neu, der neue Hoffnungsträger bei der SPD heißt Martin Schulz. In den Umfragen liegt er jedenfalls vor dem scheidenden SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Ist er auch für Sie und die Linke möglicherweise ein Hoffnungsträger?

Nein, definitiv nicht. Martin Schulz unterscheidet sich von Sigmar Gabriel wohl nur im körperlichen Volumen, aber nicht in der politischen Positionierung. Was hier seitens der SPD passiert, ist der Austausch zweier Personen, die aber letztendlich politisch in derselben Ecke stehen. Insofern ist ein neues Gesicht mit der alten Positionierung für uns kein attraktiverer Gesprächspartner — und kein potentieller Koalitionspartner. Definitiv nicht.

Nun ist bisher wenig bekannt über die Linie, die Schulz im Wahlkampf und in einer möglichen Regierung als Kanzler vertreten will. Aber er kündigte an, vor allem auf das Thema soziale Gerechtigkeit zu setzen. Wie ernst nehmen Sie diese Worte?

Das nehme ich ihm natürlich nicht ab. Das ist die typische Unwahrheitspolitik der SPD. Mit der Agenda 2010 haben sie damals für die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik ein Programm zu Lasten von den unteren Schichten eingeleitet. Das wird auch ein Martin Schulz nicht ändern. Was jetzt ansteht, sind Wahlkampfzeiten und wie so häufig in diesen Zeiten blinkt die SPD links. Das wird auch Schulz tun, aber man muss die Politiker daran messen, was sie in der Vergangenheit gesagt haben — und was sie tatsächlich getan haben.

Martin Schulz ist nicht bekannt dafür, dass er die Agenda 2010 in irgendeiner Weise in Frage gestellt hat. Er ist auch nicht bekannt dafür, dass er die Finanztransaktionssteuer in irgendeiner Weise favorisiert hat. Und er ist auch nicht bekannt dafür, dass er gegen die Strangulierung Griechenlands war, im Gegenteil. Wir haben mit Schulz alten Wein in neuen Schläuchen. Man sollte dieser kosmetischen Attacke seitens der SPD-Führung nicht auf dem Leim gehen.

Immerhin, Martin Schulz ist kein Bestandteil der jetzigen Bundesregierung. Er könnte Kanzlerin Merkel im Wahlkampf also deutlich aggressiver begegnen, als ein Wirtschaftsminister Gabriel. Das macht Ihrer Meinung nach Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl aber nicht wahrscheinlicher?

Nein. Wir haben der SPD in den vergangenen Jahren schon mehrfach angeboten, sie kann gerne den Kanzler stellen, dies und jenes muss aus unserer Sicht aber für eine Unterstützung erfüllt werden und dann wird er auch von uns gewählt. Das wurde aber weder unter Gabriel gemacht, noch wird das unter Schulz passieren.

Beide stehen für ein neoliberales Projekt, sie stehen für eine Militarisierung der Außenpolitik, sie stehen für eine knallharte transatlantische Agenda. So lange das weiterhin der Fall ist, ist die SPD für uns kein akzeptabler Koalitionspartner.



Sollte sich dennoch herausstellen, dass sich die SPD mehr den sozialen Themen annehmen möchte, gäbe es mit der Linke aber durchaus Überschneidungen. Dann könnte Rot-Rot-Grün aber immer noch an den recht konservativ aufgestellten Grünen scheitern. Wie bewerten Sie das Führungsduo Özdemir und Göring-Eckhard?

Das ist natürlich desaströs für all diejenigen, die weiterhin geglaubt haben, dass die Grünen in irgendeiner Form noch links ticken würden. Die Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt steht für den konservativen Kreis in der Partei. Der nicht gewählte Anton Hofreiter stand dagegen für einen linken Kurs, wobei ich mir da die Frage stelle, was bei den Grünen überhaupt links ist. Das habe ich in den letzten Jahren nie so richtig verstanden: Auch hier die Unterstützung der Agenda 2010, auch hier die Unterstützung von Auslandseinsätzen. Es gibt fast keine Rüstungsbeschaffung, die nicht von den Grünen favorisiert wird.

Dass nun die Grünen-Basis die meisten Stimmen für die konservativen Spitzenkandidaten abgegeben hat, zeigt ja auch, wie die Basis tickt: Sie ist nicht links. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer im Parteienspektrum des Bundestages überhaupt noch links tickt und das sehe ich weder bei der SPD, noch bei den Grünen.

Klar ist erst einmal, dass Sigmar Gabriel in das Amt des Außenministers wechseln wird. Nun sind Sie unter anderem auch Außenpolitiker. Worauf müssen wir uns bei einem Außenminister Gabriel einstellen, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Frank-Walter Steinmeier?

Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie er außenpolitisch tickt. Wenn wir uns seine wirtschaftspolitische Leistung mit Blick auf die Rüstungsexporte anschauen — das hat ja eine außenpolitische Relevanz — da hatte er zu Beginn seiner Amtszeit weniger Rüstungsexporte angekündigt. Faktisch sind es jetzt aber mehr Rüstungsexporte. Wir exportieren unter ihm als Wirtschaftsminister so viele Rüstungsprodukte, wie nie zuvor.

Das heißt, seine Rhetorik zu Beginn einer Wahlperiode und im Wahlkampf ist nicht deckungsgleich mit der Politik, die er tatsächlich betreibt. Und ich vermute, das wird er im Auswärtigen Amt nicht anders handhaben. Wir können uns also nicht auf einen signifikanten Kurswechsel in der Außenpolitik einstellen. Leider ist ein signifikanter Kurswechsel in der Außenpolitik aktuell nur in Washington zu erwarten. Aber nicht von der Bundesregierung, auch nicht von einem Sigmar Gabriel.



Interview: Marcel Joppa