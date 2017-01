Trumps Fünf-Tage-Bilanz: Was im Weißen Haus besser ist als im eigenen Tower

„Das sind die schönsten Telefone, die ich je in meinem Leben benutzt habe“, so Trump am Dienstagabend, nachdem er gerade seinen vierten Arbeitstag als US-Präsident hinter sich gebracht hatte. „Das weltweit sicherste System“, fügte er hinzu. „Die Worte explodieren nur so in der Luft.“ Damit meinte er wohl, dass niemand seine Gespräche abhören oder aufnehmen könne, schreibt die NYT.

Das Weiße Haus sei eine wunderschöne Residenz und „sehr elegant“, lobte der Präsident weiter. „Es gibt hier eine reiche Geschichte“, betonte Trump. Außerdem gebe es zahlreiche Vorstandszimmer.

© AFP 2016/ Robyn BECK / AFP Tag fünf nach Amtseintritt: Trump droht mit Intervention

Die Grundfläche des Weißen Hauses umfasst nach offiziellen Angaben etwa 5100 Quadratmeter auf insgesamt sechs Stockwerken. In 135 Räumen kann sich Donald Trump vorerst schön ausbreiten, ohne Rücksicht auf Familienmitglieder nehmen zu müssen: Seine Ehefrau und First Lady Melania Trump und deren gemeinsamer zehnjähriger Sohn Barron residieren derzeit noch im Trump-Tower in New York. „Little Donald“ soll nämlich noch in seinem Heimatort das laufende Schuljahr beenden.

Donald Trump hatte am 20. Januar sein Amt als 45. US-Präsident offiziell angetreten.