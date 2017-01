„Ich glaube, die ukrainische Gesellschaft braucht dieses Buch. Alle Tricks der gegenwärtigen russischen Propaganda haben hier ihre Wurzeln“, so Krasovizkij.

Das Buch soll die Aufzeichnungen des NS-Ministers in den Jahren 1944 und 1945 beinhalten. Das sei nach der Meinung des Verlags „der wertvollste Teil der Aufzeichnungen von Goebbels“. Das Buch wird in ukrainischer Sprache veröffentlicht werden.

© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza Charlie Hebdo: „IS hat Goebbels übertroffen“

Krasovizkij sagte, er habe schon ein paar harte Nachrichten bekommen, obwohl das Buch noch nicht gedruckt worden sei. Trotz der scharfen Kritik dieser Initiative in den Sozialnetzwerken will der Verleger auf die Veröffentlichung bestehen. Er beabsichtige, zum Buch selbst Kommentare eines „berühmten Historikers“ hinzufügen. Dessen Name wollte er jedoch noch nicht bekanntgeben.

Zuvor war berichtet worden, dass die Neuausgabe von Hitlers "Mein Kampf" 2016 in Deutschland auf die Spiegel-Bestsellerliste gelangte.