Moskau über seinen Verfassungsentwurf für Syrien: Ideenauswahl und Diskussionsansatz

„Bisher hat es keine Reaktion darauf gegeben, abgesehen von Informationslecks. Es geht nicht um Nötigung und nicht um ein festgeschriebenes Handlungsschema. Das ist eine Auswahl an Ideen, und zwar an variablen, damit ein Gespräch zu diesem Thema gestartet werden kann. (…) Mit dem Verfassungsentwurf in der Hand statt der Waffe.

Das sind Ansatzpunkte für Diskussionen, damit die Syrer ihre Bemühungen nicht auf leere Gespräche, sondern auf die Besprechung des Zukunftsentwurfs für ihr Land konzentrieren“, so Sacharowa.

Laut der Sprecherin müssen die Vertreter der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition „die bei den innersyrischen Verhandlungen in Astana erzielten Erkenntnisse bewahren und besiegeln“. „Sie müssen miteinander sprechen und ihre Varianten vorschlagen und einschätzen, was annehmbar sei oder nicht“, resümierte Sacharowa.

Russland konzipiert für Syrien neue Verfassung

Die Syrer müssten selbst über ihren Staatsaufbau entscheiden, betonte die Sprecherin. Russland seinerseits vertrete die Idee eines einheitlichen, weltlichen und demokratischen Staates, ergänzte sie.

Die russische Delegation bei den Syrien-Gesprächen in Astana hatte den Vertretern der bewaffneten syrischen Opposition am Dienstag ihre Vorschläge zur Novellierung der syrischen Verfassung übergeben.

In Syrien gilt die im Jahr 2012 verabschiedete Verfassung.