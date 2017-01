Kiew fordert Mitspracherecht bei allen Ukraine-Abkommen zwischen Russland und USA

© AFP 2016/ Sergei Supinsky Wie die Ukraine an Bedeutung verlor – vier Rückschläge für Kiew 2016

Dass der neue US-Präsident Donald Trump Kiew aus den Verhandlungen mit Russland über die Lage in der Ostukraine ausschließen könnte, sei derzeit die größte Sorge der dortigen Führung, so die Agentur.

„Es geht um die Zukunft unseres Landes, und wir wollen aus diesen Verhandlungen nicht ausgeschlossen werden“, sagte Vize-Außenministerin Jelena Serkal. Sie glaube nicht an Vereinbarungen mit Russland, weil Moskau sich an der territorialen Integrität der Ukraine vergriffen habe, so die stellvertretende Ministerin.

Trump könnte indes einen Ausschluss Kiews von den Gesprächen für die Normalisierung des Verhältnisses der USA zu Russland nutzen.

Die ukrainische Vize-Außenministerin wiederholte derweil den Aufruf von Präsident Poroschenko an den Westen, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen: Sanktionen seien „das einzige Instrument, um die Fortsetzung der Aggression vonseiten Russlands aufzuhalten“, so Serkal.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt, Petro Poroschenko habe sich auf unangemessene Weise über die Erfüllung der Minsker-Abkommen geäußert und damit Kiews Bestreben demonstriert, seinen Verpflichtungen nicht nachzukommen. (Davor hatte Russland Kiew wegen Sabotage der Minsker Abkommen heftig kritisiert.)

Moskau hatte wiederholt erklärt, dass es bei den Minsker Abkommen keine Vertragspartei sei, sondern lediglich als Garant für deren Erfüllung fungiere.