Mehr EU-Skepsis vor Wahl in Holland: „Wegen Zukunftsunsicherheit“

Im Hinblick auf die Parlamentswahl am 15. März in den Niederlanden schreibt das Magazin in seiner Onlineausgabe: „Obwohl die Niederlande als offenes und tolerantes Land gelten, liegt Geert Wilders mit seiner rechten Partei für die Freiheit (PVV) laut Umfragen vorn. Mit Anti-Establishment-, Anti-Migranten-, Anti-Europa- und Anti-Islam-Losungen treten die Nationalisten zur Wahl.“

Die Zeitschrift zitiert den Politik-Experten André Krouwel, laut dem der Anti-Migranten-Populismus in den Niederlanden schon in den 1990er Jahren zustande gekommen sei – nach dem deutschen Mauerfall: „Die Wähler haben immer weniger Vertrauen zu den traditionellen Parteien in Holland und wollen für sie nicht stimmen. Wegen der zunehmenden Zukunfts-, Wirtschafts- und Kulturunsicherheit suchen sie nach Alternativen.“

Wie das Magazin weiter kommentiert, gelinge es in den Niederlanden einer Partei nie, die Regierung im Alleingang zu bilden. Fast alle bedeutenden Politiker hätten dabei bereits angekündigt, mit Wilders trotz seiner Popularität nicht kooperieren zu wollen.

Auch einige neue Parteien seien bei der Parlamentswahl mit dabei. Die meisten davon seien gegen die EU und gegen Migranten – wie beispielsweise die VNL-Partei mit Jan Roos an der Spitze: „Roos behauptet, dass sich die Holländer nie allzu aktiv für das geeinte Europa einsetzten, obwohl der grundlegende Vertrag über die Europäische Union in Maastricht unterzeichnet worden war“, schreibt „Expert“.

Zwar soll die PVV von Wilders laut Umfragen zwar mehr Stimmen holen als jede andere Partei, doch werde sie weniger als ein Viertel aller Sitze in der Zweiten Kammer (niederländisches Parlamentsunterhaus) erhalten, prognostiziert das Magazin.

Als möglich gelte daher eine Koalition aus mehreren Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien. Es werde jedoch nicht leicht fallen, eine solche Koalition zu bilden: „Um die erforderlichen 76 Sitze im 150-köpfigen Unterhaus zu bekommen, werden die vier Parteien der Mitte noch einen Partner brauchen. Für diese Rolle wäre die GroenLinks geeignet. Deren Parteichef Jesse Klaver steht aber äußerst kritisch zu einer möglichen Koalition mit den Liberalen des derzeitigen Ministerpräsidenten Mark Rutte.“

„Das sind aber noch nicht alle Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in den Niederlanden. Das neue Kabinett soll auch eine Mehrheit im Oberhaus haben, das nicht direkt gewählt wird. Es ist also nicht auszuschließen, dass das Königreich erst vor Jahresende eine neue Regierung bekommt, obwohl die Parlamentswahl im Frühjahr stattfindet“, schließt das russische Magazin.