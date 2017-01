Assad: Syrien und Iran setzen gemeinsamen Anti-Terror-Kampf fort

© Sputnik/ Alexander Vilf Iran verweigert USA das Wort bei Syrien-Verhandlungen in Astana

Assad soll demnach die wichtige Rolle Irans bei der Unterstützung des syrischen Volkes im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Suche nach einer friedlichen Konfliktlösung, die die Souveränität und territoriale Integrität Syriens wahre, gewürdigt haben.

Teheran würde Damaskus im Rahmen der strategischen Beziehungen auch weiterhin unterstützen, betonte dabei Abdollahian. Der Terrorismus in Syrien stelle für die ganze Region eine Gefahr dar.

Abdollahian war am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch in Damaskus eingetroffen, um sich mit Präsident al-Assad sowie dem syrischen Parlamentschef, Abgeordneten und syrischen Geistlichen zu treffen.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Russland, Iran und Türkei als Garanten für Frieden in Syrien

Seit Ende Dezember gilt zwischen der Regierungsarmee und den Oppositionsgruppen eine Waffenruhe. In Kasachstan fanden am Montag und Dienstag neue Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition statt. Ziel war es, die brüchige Waffenruhe zu stärken. Wie berichtet wurde, haben sich Russland, der Iran und die Türkei in Astana auf die Bildung eines gemeinsamen Mechanismus zur Kontrolle der Waffenruhe in Syrien geeinigt.

In Syrien tobt seit März 2011 ein bewaffneter Konflikt zwischen der Regierung und der militanten Opposition. Nach jüngsten Angaben des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura sind seit Beginn des Bürgerkrieges mindestens 400.000 Menschen ums Leben gekommen.