Nach Mauerbau-Erlass: Mexikos Präsident sagt Treffen mit Trump ab

"Am Donnerstagmorgen habe ich das Weiße Haus darüber informiert, dass ich am bevorstehenden Arbeitstreffen mit Präsident Trump nicht teilnehmen werde", schrieb Nieto in seinem Twitter-Account.

© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez US-Kongress gibt kein Geld für Mexiko-Mauer Trump hatte am Mittwoch einen Erlass zum Beginn der Errichtung der Grenzmauer unterzeichnet. Den Zeitpunkt sehen viele Mexikaner als Affront: Trump unterzeichnete das Dokument genau an dem Tag, an dem eine hochrangige mexikanische Delegation in die US-Hauptstadt kam, um den Besuch ihres Präsidenten Enrique Peña Nieto vorzubereiten.